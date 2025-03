Cagliari Monza: lotta serrata a centrocampo, Jankto sarà della partita? Ecco tutte le novità

Cagliari Monza: lotta aperta a centrocampo, Jakub Jankto sarà della partita? Ecco tutte le novità e le ultimissime

Il conto alla rovescia per la sfida cruciale Cagliari Monza, in programma domenica alle 12:30 presso l’Unipol Domus, entra nel vivo. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la competizione per un posto a centrocampo si preannuncia serrata. Riusciremo a vedere in azione Jakub Jankto?

Al momento non ci sono certezze, ma il giocatore sembra determinato a mettersi nuovamente in gioco. Durante l’amichevole contro la Macomerese ha segnato un gol, mostrando un atteggiamento rinnovato e attirando l’attenzione dell’allenatore. Se necessario, il classe ’96 potrebbe rappresentare un’opzione preziosa. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà la situazione!