Cagliari, Nainggolan: il belga è un cecchino da fuori area

Nainggolan dà pericolosità al Cagliari soprattutto da fuori area. 5 gol fin qui con conclusioni da lontano, nessuno ha fatto meglio del belga

In questa discontinua stagione del Cagliari, Nainggolan è una delle principali certezze tecniche della squadra. In particolare, l’ex Roma sta svettando per i tiri dalla distanza, visto che le sue conclusioni da lontano aumentano la pericolosità della squadra.

Un dato significativo: Nainggolan è il giocatore della Serie A con più gol grazie a tiri da lontano. Ben 5 fino a questo momento, nessuno ha fatto meglio di lui.