Cagliari, non c’è l’accordo con Andreazzoli: Donadoni in risalita

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini non ha raggiunto l’accordo con Aurelio Andreazzoli. Risalgono le quotazioni di Roberto Donadoni

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini non ha raggiunto l’accordo con Aurelio Andreazzoli nel corso dell’incontro avvenuto oggi a Milano. L’ex allenatore di Empoli e Genoa è considerato dal numero uno rossoblù come uno dei possibili sostituti di Eusebio Di Francesco, sempre più in bilico dopo la sconfitta interna contro il Torino.

Al momento a far saltare il banco è stata la volontà di Andreazzoli, proprio come quella di Leonardo Semplici, di portare con sé tutto il suo staff tecnico mentre Giulini vorrebbe tenere in organico l’attuale allenatore in seconda, Francesco Calzona, e il preparatore atletico Mauro Baldus. Per questo motivo, risalgono le quotazioni di Roberto Donadoni che non ha espresso particolari richieste sulla composizione dello staff.