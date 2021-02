Cagliari, esonero Di Francesco: qual è la situazione dopo il ko col Torino

Esonero Di Francesco: sono ore calde in casa Cagliari per il futuro del tecnico abruzzese. I nomi valutati dal club rossoblù

Sono ore calde in casa Cagliari per il futuro di Eusebio Di Francesco. Pesa il ko incassato contro il Torino in occasione della 23a giornata di Serie A. La società rossoblù valuterà nelle prossime ore la posizione del proprio allenatore.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di calcionews24.com, i nomi in primo piano per sostituire il tecnico abruzzese sono quelli di Vincenzo Montella e Leonardo Semplici. Sullo sfondo Massimo Rastelli.