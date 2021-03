Cagliari, occhio a Joao Pedro: lo punta un club di Serie A

Calciomercato Cagliari: il Torino sarebbe sulle tracce di Joao Pedro per la prossima stagione

Il Cagliari dovrà difendersi dagli attacchi estivi per Joao Pedro: come riportato da Tuttosport il Torino di Urbano Cairo sarebbe nuovamente alla finestra per il capitano rossoblù.

Per convincere Belotti a vestire ancora la maglia granata nella prossima stagione, la società sta valutando alcuni investimenti e sul taccuino è finito anche Joao Pedro. Al momento Cagliari e Torino si contendono la salvezza nella massima serie, in estate potrebbero contendersi il cartellino del 10 brasiliano.