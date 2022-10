La squadra di Liverani si prepara ad affrontare il Bologna in Coppa Italia con un’altra seduta di allenamento questa mattina

Il Cagliari di Fabio Liverani vuole preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta.

I rossoblù, infatti, scenderanno nuovamente in campo questa mattina per svolgere un’altra seduta di allenamento in vista del match di giovedì allo stadio Dall’Ara.