Cagliari: Olsen, Nainggolan e la ricerca del gioco lungo

Il Cagliari, anche grazie ai lanci di Nainggolan e Olsen, è una delle squadre che alzano di più la palla. Effettuano tanti lanci lunghi

Il Cagliari è una della squadra che alza di più la palla in Serie A. I sardi non cercano di risalire in modo pulito da dietro, anzi effettuano tanti passaggi lunghi alla ricerca di Simeone e Joao Pedro. A volte, invece, cambiano il gioco sugli esterni, soprattutto sul lato di Luca Pellegrini.

Il Cagliari effettua 60 passaggi lunghi a partita, con Nainggolan e Olsen che sono i due giocatori che ne hanno totalizzati di più. Il belga ne ha compiuti 97, mentre il portiere ben 93.