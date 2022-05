Cagliari, paracadute di 25 milioni in caso di Serie B: tutti i rischi economici che corrono i sardi

Grande attesa per le tifoserie di Cagliari e Salernitana quest’oggi. Le sfide contro Venezia e Udinese saranno le ultime di una battaglia per la salvezza arrivata all’ultimo atto. Cosa succede in caso di Serie B per il Cagliari? L’unico lato positivo è un paracadute di 25 milioni di euro.

I danni arriverebbero dal punto di vista del valore economico dei propri calciatori. Tutti quanti subirebbero una svalutazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Svalutazione significherebbe svendere calciatori dai contratti pesanti come Joao Pedro o Nahitan Nandez, Marko Rog o Alessio Cragno. Chiunque volesse rimanere sarebbe, inoltre, obbligato a ridursi drasticamente l’ingaggio.