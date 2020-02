Cagliari, Passetti: «Nainggolan resta? Vedremo…» – VIDEO

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato durante l’evento “Amico dei Bambini… Un esempio per loro”

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato durante l’evento tenutosi a Milano “Amico dei Bambini…Un esempio per Loro”. Queste le parole del dirigente rossoblù in merito alla permanenza di Nainggolan in Sardegna l’anno prossimo.

«Ne parleremo tra un po con l’Inter. Perchè non dovrebbe restare? Sta facendo un grande campionato, è stata un’operazione molto complicata. Un’idea geniale del presidente».