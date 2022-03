Dalla guerra in Ucraina alla Primavera del Cagliari: la storia di Artiom

La storia di Artiom, il ragazzo 14enne che ha lasciato l’Ucraina ed è pronto per una nuova avventura con il Cagliari Primavera

Sono giorni drammatici quelli che si stanno vivendo in Ucraina dopo l’invasione delle armate russe. Artiom, un ragazzo di 14 anni, è riuscito ad arrivare oggi in Sardegna assieme alla madre grazie alla missione umanitaria guidata dal parlamentare Ugo Cappellacci e da Anthony Grande, ambasciatore dell’Ucraina a Cagliari .

Il giovane, come racconta il portale youtg.net, avrebbe dovuto fare il provino per entrare a far parte del Cagliari Primavera ma il patron Tommaso Giulini ha optato per prenderlo direttamente. Il ragazzo inizierà ad allenarsi con il resto della squadra già dai prossimi giorni.