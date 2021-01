Cagliari, primi passi concreti per Lasse Schone: i dettagli

Il Cagliari inizia a muoversi concretamente verso Lasse Schone: l’ex Genoa potrebbe arrivare in Sardegna con un contratto di 6 mesi

Il Cagliari continua la ricerca del centrocampista. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società rossoblù, nella serata di ieri, ha svolto un primo sondaggio per Lasse Schone.

Il classe 86′, svincolatosi di recente dal Genoa, rappresenterebbe una grande iniezioni di esperienza e qualità per la rosa. Il club ha cercato di capire le condizioni per un eventuale approdo in Sardegna: l’idea del Cagliari è quella di tesserarlo fino a giugno 2021 e, in seguito, valutare un’ipotetica riconferma