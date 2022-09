Cagliari: primo gol per il baby talento Luvumbo

Il Cagliari ha battuto il Benevento al vigorito per 2-0. Il raddoppio dei sardi è il primo trai professionisti del 2002 Zito Luvumbo

Il Cagliari, in dieci uomini, raddoppia allo stadio Ciro Vigorito grazie al primo gol in Serie B per l’attaccante angolano classe 2002 Zito Luvumbo.

Lancio di Deiola che pesca sulla linea del fuorigioco lo scatto di Zito Luvumbo: l’angolano brucia in velocità Glik e davanti a Paleari lo fredda con un mancino ad incrociare. Dopo un lungo check al Var per la posizione di Luvumbo l’arbitro assegna il gol del raddoppio ai rossoblù.