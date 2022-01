Cagliari, quanti positivi al Covid: ecco di chi si tratta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari ha comunicato la positività al Covid di diversi calciatori

Ancora brutte notizie in casa Cagliari. Il club rossoblù attraverso il suo sito ufficiale ha reso nota la positività al Covid di 4 giocatori, tra cui Grassi. Il comunicato.

«Il Cagliari Calcio comunica che i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi sono risultati positivi al Covid-19: vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento. A questi si aggiunge la positività di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento.Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. Nuovi test sanitari sono stati programmati per domani».

