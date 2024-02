Cagliari, Ranieri: «Lazio? Con un po’ di fortuna potremmo vincere»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri in vista della gara contro la Lazio di campionato

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Lazio.

PAROLE– «In dubbio Sulemana e Hatzidiakos, hanno preso dei colpi e oggi non erano a disposizione. Gli altri, tranne Oristanio e Shomurodov, ci saranno. Loro no perché ancora non possono mettere le scarpe da calcio. Dovremo avere determinazione, perché non possiamo competere sotto l’aspetto tecnico. Servirà umiltà e voglia di morire su ogni palla giocata. Vogliamo fare una partita perfetta, poi se avremo quel briciolo di fortuna servirà anche vincere, ma la prima cosa è non perderla».

