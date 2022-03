Cagliari, salvezza nel mirino. Ma il calendario non aiuta Mazzarri

La squadra di Walter Mazzarri non sta affrontando il migliore dei periodi dopo l’exploit di inizio 2022: la situazione in casa Cagliari

Come riporta l’ANSA, il Cagliari si è fermato. La squadra sarda deve ritrovare forze, energie e convinzione e ripartire per raggiungere la salvezza. All’Unipol Domus arriva la capolista Milan. Le partite che mancano al termine del campionato sono nove. Il problema sono le avversarie. I sardi si ritrovano immischiati nella lotta scudetto: saltano all’occhio le sfide contro Milan, Juventus e Inter.

Non c’è da scherzare nemmeno su altri tre match, quelli contro le formazioni che stanno sotto i rossoblù. Si parla di Genoa, Salernitana e Venezia. Sono partite alla portata ma non semplici se i ragazzi di Walter Mazzarri avranno lo stesso atteggiamento mostrato contro lo Spezia di Thiago Motta. Questi sono i sei scontri delicati. Le tre restanti e più “serene” partite, ma altrettanto difficili, sono contro Udinese, Sassuolo e Verona. Eccetto i match contro le big, il Cagliari deve cercare di racimolare più punti possibile contro le compagini alla sua portata. Una cosa è certa: i rossoblù contro gli aquilotti si sono già giocati un bonus, ora non possono più sbagliare.