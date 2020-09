Cagliari, trovato l’accordo con la Roma per Fazio: manca l’ok del giocatore

Il Cagliari avrebbe trovato l’accordo con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo del difensore Federico Fazio

Il Cagliari avrebbe trovato l’accordo con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo di Federico Fazio secondo quanto riportato da Sky Sport. La cifra si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro più 500 mila di bonus.

Per la fumata bianca si attende solamente l’ok definitivo da parte del difensore centrale argentino. Nella giornata di domani potrebbe già arrivare la risposta di Fazio per il suo passaggio al Cagliari.