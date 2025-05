Cagliari Udinese, parla Nicola dopo la sconfitta: «Volevamo ottenere almeno un punto. Lo avremmo meritato»

Al termine di Cagliari Udinese, anticipo della 35a giornata di Serie A, con il successo per 2-1 dei friuliani, ha parlato in conferenza stampa Davide Nicola, tecnico dei padroni di casa.

OCCASIONE SPRECATA – «Rispetto all’andata è stata un’altra partita. Nonostante la terza partita in 5 giorni abbiamo peccato in lucidità. Avremo potuto far male in ripartenza, ma niente. Abbiamo gestito bene le palle inattive, ma letto male le azioni. Peccato, perchè volevamo ottenere almeno un punto. Riprenderemo lunedì per migliorare».

NOVE SCONFITTE – «Siamo troppo frenetici, magari abbiamo talmente voglia di dare soddisfazione ai nostri tifosi che ci prende la fretta di fare risultato. A livello statistico le partite perse sono quelle».

DELUSIONE – «I ragazzi mancano ogni tanto di lucidità. Sono consapevoli di aver dato tutto. Credo che almeno un punto lo avremo meritato».

CAMBI – «Nel primo tempo sono partiti i giocatori che stavano fisicamente meglio. Pavoletti ha avuto un problemino e non l’ho potuto schierare. I cambi sono stati originati dalle esigenze tattiche, li rifarei. Non abbiamo subito goal per causa dei cambi, ma bensì per errore di lettura. Non so neanche se chiamarlo svarione».

CATTIVERIA – «No, non siamo fallosi per caratteristiche, ma bensì qualitativa. Chiaro che, avendo tanti, diffidati, si fa più attenzione. La squadra lotta e deve diventare abile a gestire le situazioni di vantaggio».

PIAZZATI – «Non è vero, siamo una delle squadre più pericolose sui calci piazzati. Devi anche valutare il valore degli avversari che incontri».