Le parole di Guglielmo Vicario durante l’intervallo di Inter-Cagliari. Per lui esordio in Serie A come portiere del Cagliari.

PRIMO TEMPO – «Stiamo facendo la partita che avevamo preparato, siamo compatti e sappiamo che nel secondo tempo ci sarà da soffrire».

LA PARATA SU ERIKSEN – «È stato un tiro da fuori, è stata una bella parata ma non ci fermiamo qui».