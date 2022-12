Cairo ricorda Mihajlovic: «Ha combattuto con coraggio e voleva trasmetterlo. Grazie di tutto Sinisa»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha voluto rilasciare l’ultimo ricordo per Sinisa Mihajlovic a La Gazzetta dello Sport

«Ero in contatto con alcune persone vicine alla famiglia e da poco, purtroppo, avevo saputo che le cose stavano peggiorando… Dopo il suo esonero dal Bologna ci eravamo sentiti subito: era come sempre tonico, voglio so di stare meglio per riprendere la sua vita a 360 gradi. Era rimasto sempre lo stesso, vitale, entusiasta. Qualche giorno fa, poco prima di sapere del peggioramento delle sue condizioni, avevo proprio pensato a lui. Mi dicevo: “Chissà come starà adesso Sinisa perché è un po’ che non lo sento…”. E invece poi, giusto nell’ultima settimana, si è aggravato».

MALATTIA – «Voleva dare coraggio così: l’essersi mostrato come effettivamente era davanti alla leucemia è stato di conforto a tanti che si sono riconosciuti in lui. Nella sua bellissima autobiografia si è messo a nudo anche da questo punto di vista».

MESSAGGIO – «È stato bello conoscerti, mister. E grazie, grazie di tutto».