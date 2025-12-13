Torino News
Cairo dopo Torino Cremonese: «Vittoria fondamentale! Mercato? Ecco come agiremo» – VIDEO
Urbano Cairo intervista dopo Torino Cremonese, ecco il commento del patron del club ai margini del match di Serie A, le sue parole
Il Torino torna a sorridere e – di conseguenza – anche Urbano Cairo. Il patron granata ha parlato ai margini del match di Serie A vinto per 1-0 contro la Cremonese. Ecco alcuni estratti del suo intervento nella video intervista di CalcioNews24.
LEGGI ANCHE – Torino Cremonese 1-0: Vlasic (versione bomber) torna a far sorridere Baroni! Superata la prova dell’ex Nicola