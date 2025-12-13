Torino News
Torino Cremonese LIVE 1-0: ultimi minuti di primo tempo, Vlasic porta avanti Baroni
Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
TORINO CREMONESE LIVE:
41′ – Reazione Cremonese: traversone filtrante in area, nessuno arriva all’appuntamento col pallone
39’ – Ancora possesso Toro: la squadra di Nicola difende con ordine e ipnotizza le ripartenze degli avversari
33’ – Buon momento del Torino ora
⚽27’ – GOL DEL TORINO: Vlasic porta avanti Baroni! Traversone dalla sinistra, col pallone che rimbalza tra le gambe dei giocatori di ambo le squadre (Zapata prima, Baschirotto poi). Palla che termina sui piedi di Vlasic che da ottima posizione non deve far altro che infilare
18′ – Ancora errori in fase di impostazione. In modo particolare la squadra di Baroni fatica a superare la metà campo palla al piede
17’ – Terracciano salva tutto: buon contropiede di Adams, bloccato sul più bello
13’ – Occasione Cremonese: Bonazzoli stacca bene e impatta di testa, la sua conclusione – deviata – termina in angolo
8’ – Ritmi bassi e (tanti) errori di gioco in fase di impostazione per ambo le squadre
5’ – Possesso Toro: i granata mantengono il pallino del gioco
2’ – Presente la Curva Maratona: dopo l’incontro avvenuto fuori dallo stadio i tifosi sono entrati per occupare il loro spicchio
🔴1′ – Il match è iniziato
Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Simeone, Dembele, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Tameze, Njie. Allenatore: Baroni.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Floriani Mussolini, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Nicola.
