 Torino Cremonese: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Torino Cremonese LIVE 1-0: ultimi minuti di primo tempo, Vlasic porta avanti Baroni

6 minuti ago

che adams Torino

Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE:

TORINO CREMONESE LIVE:

41′ – Reazione Cremonese: traversone filtrante in area, nessuno arriva all’appuntamento col pallone

39’ – Ancora possesso Toro: la squadra di Nicola difende con ordine e ipnotizza le ripartenze degli avversari

33’ – Buon momento del Torino ora

27’ – GOL DEL TORINO: Vlasic porta avanti Baroni! Traversone dalla sinistra, col pallone che rimbalza tra le gambe dei giocatori di ambo le squadre (Zapata prima, Baschirotto poi). Palla che termina sui piedi di Vlasic che da ottima posizione non deve far altro che infilare

18′ – Ancora errori in fase di impostazione. In modo particolare la squadra di Baroni fatica a superare la metà campo palla al piede

17’ – Terracciano salva tutto: buon contropiede di Adams, bloccato sul più bello

13’ – Occasione Cremonese: Bonazzoli stacca bene e impatta di testa, la sua conclusione – deviata – termina in angolo

8’ – Ritmi bassi e (tanti) errori di gioco in fase di impostazione per ambo le squadre

5’ – Possesso Toro: i granata mantengono il pallino del gioco

2’ – Presente la Curva Maratona: dopo l’incontro avvenuto fuori dallo stadio i tifosi sono entrati per occupare il loro spicchio

🔴1′ – Il match è iniziato

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Simeone, Dembele, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Tameze, Njie. Allenatore: Baroni.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Floriani Mussolini, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Nicola.

