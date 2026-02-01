Cairo post Torino Lecce: «Baroni? Sempre supportato, ora maggiore continuità». Poi svela la speranza sul mercato

Urbano Cairo commenta Torino Lecce, ecco le parole del patron granata ai margini della partita di Serie A, il suo intervento completo

Il Torino vince, forse non convince appieno, ma ottiene quel che più era importante nella giornata di oggi: i 3 punti. Lo pensa anche Urbano Cairo che – intervenuto ai margini della partita con il Lecce – si è complimentato con i suoi giocatori, prima di confermare la fiducia (mai davvero in discussione) in mister Marco Baroni. «Sembrava di stare in trasferta», dice, quando gli viene chiesto circa la contestazione della tifoseria. Oggi la Curva Maratona ha infatti lasciato libera la porzione di stadio a lei dedicata, «sono dispiaciuto» ribadisce a riguardo. Ecco alcuni estratti salienti delle dichiarazioni del patron granata dopo Torino Lecce di Serie A.

Le parole di Urbano Cairo dopo Torino Lecce:

Presidente Cairo, una vittoria sofferta ma importante

«Vittoria Molto importante. Bella vittoria, potevamo anche fare un gol in più. Abbiamo avuto palle importanti con Zapata e Maripan. Però poi quando non lo fai rischi di prenderlo. La regola del calcio generalmente è: gol sbagliato, gol subito. Qui fortunatamente non è andata così. La squadra l’ho vista bene, ho visto bene anche i nuovi che sono entarti bene. Prati e Marianucci molto bene, Kulenovic è entrato alla fine, ma potrà dare un bel contributo. Quindi bene, sono contento. Ora dobbiamo lavorare per dare continuità. Mercoledì abbiamo una partita molto importante contro l’Inter».

Sul mercato il Toro può fare ancora qualcosa?

«Vediamo. Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Stiamo lavorando perché vorremmo fare ancora qualcosa. Non voglio anticipare nulla perché il mercato è sempre imprevedibile, però spero di poter aggiungere ancora un calciatore».

Buon pomeriggio presidente Cairo. Baroni ha ribadito la fiducia che sente da parte della società…

«C’è sempre stata. Chiaramente l’abbiamo sempre supportato e aiutato. Poi lui di suo è uno che non molla mai. Magari nelle interviste non fa vedere chissà quale temperamento, però poi di fatto ce l’ha nell’attività. E’ uno che non molla mai. Ha in mano la squadra, i giocatori lo seguono. Dobbiamo certamente fare di più adesso, l’obiettivo è dare maggiore continuità. In una partita importante come questa, in una giornata comunque complicata, abbiamo fatto bene».

Oggi c’è stato lo sciopero dei tifosi della Maratona: vuole dire qualcosa?

«No no… Mi è dispiaciuto moltissimo. E’ una partita in cui sembrava di essere in trasferta. C’erano più tifosi del Toro, però i tifosi organizzati – quelli che fanno i cori – erano tutti del Lecce. Però la squadra ha giocato con voglia e determinazione, quindi direi bene. Spiace molto, spiace molto. Capisco. Non è che si possa intervenire su tutto: le dinamiche sono a volte.. a volte particolari».

