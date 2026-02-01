Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTO

Torino Lecce, Curva Maratona vuota come da programma per protestare contro il patron Urbano Cairo (e le prestazioni della squadra)

Alcune migliaia di tifosi in tribuna, altrettanti nei distinti, il settore ospiti gremito e poi c’è la Curva Maratona: oggi completamente vuota. E’ questa l’istantanea che arriva direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino questo pomeriggio. E’ uno stadio inconsuetamente silenzioso quello che si presenta oggi in occasione del match di Serie A Torino Lecce. Un silenzio assordante – interrotto solo da canti e cori dei tifosi pugliesi – proprio a causa dell’assenza di tifosi granata nella porzione di impianto a loro dedicata: la Curva Maratona (così come nella Curva Primavera, a onor del vero).

Il tifo organizzato piemontese ha mantenuto fede a quanto annunciato in settimana. «Domenica la curva Maratona resterà vuota per tutta la partita», avevano scritto i tifosi in un comunicato ufficiale. Detto fatto, ecco che gli stessi sostenitori si sono radunati oggi proprio ai varchi della suddetta Curva una manciata di minuti prima della partita, salvo poi non varcarli al calcio d’inizio.

Il motivo di tale gesto sembra chiaro: esprimere il proprio malumore nei confronti della società di Urbano Cairo e, contestualmente, protestare per le ultime prestazioni scialbe offerte dalla squadra. “Il 6-0 non è stato solo una sconfitta ma l’ennesima umiliazione, la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino di identità, ambizione, rispetto”, spiega – perentorio – lo stesso comunicato. E nel piazzale antistante al Grande Torino c’è anche chi espone uno striscione bianco dipinto a tinte granata: «Cairo basta» recita. Un pensiero che oggi più che mai pare condiviso da molti. Inizia così Torino Lecce.

LEGGI ANCHE – Mateta Milan, è una corsa contro il tempo: l’attaccante ha una speranza. A poche ore dalla fine del mercato