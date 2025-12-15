Calabria si racconta: «Io sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni. Addio? La mia intenzione...»

Calabria, ex Milan, parla così: «Sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni. Addio? La mia intenzione…»

Davide Calabria, ex capitano e talento cresciuto nel vivaio rossonero, oggi in forza al Panathinaikos di Rafa Benítez dopo il passaggio al Bologna, si è raccontato come mai prima in un’intervista esclusiva a Rivista Undici, ripercorrendo le ragioni del suo improvviso addio al Milan.

PAROLE – «Nella vita tutto finisce, quindi prima o poi sarebbe successo. Certo, ho sempre sperato più poi che prima. Io sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni, tra giovanili e prima squadra. Non ho nessun rimpianto. Ne vado fiero».

«Poi è finita com’è finita, è successo. Ci sono state delle cose che hanno fatto un po’ male a tutti, nate in una stagione brutta per determinati fattori. Penso di averci rimesso più io, forse ero troppo legato al Milan e certe cose faticavo a mandarle giù. Quei mesi sono stati pesanti».

«Finché poi il malessere coltivato è uscito ed è stata presa la decisione di separarci. Era diventata una situazione pesante, dovevamo fare qualcosa. Non era minimamente la mia intenzione lasciare il Milan. Quello che è successo lo sapete tutti anche se non lo dice nessuno»

