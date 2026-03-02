Calafiori da Cattelan: «Mi piacerebbe tornare alla Roma, ho lasciato qualcosa a metà. De Rossi mi ha aiutato tanto»

Il difensore dell’Arsenal, Riccardo Calafiori, ha parlato del suo amore per la Roma e la voglia di ritornare in giallorosso

Il giocatore ex Bologna, Riccardo Calafiori, ospite a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan ha dichiarato che in futuro gli piacerebbe tornare a vestire la maglia della Roma. Ecco le parole del difensore italiano dell’Arsenal.

ROMA – «Ho lasciato qualcosa a metà. Mi piacerebbe tornare prima o poi. Non possiamo pianificarlo, certo, ma sì, voglio tornare. Era iniziato tutto benissimo, con un gol, con Mourinho ho giocato tanto nei primi sei mesi, servendo anche qualche assist. Poi è arrivata Bodo Glimt-Roma, e da quel momento non ho più giocato. Sono andato al Genoa in prestito, ma anche lì non ho giocato, solo tre presenze. Nel frattempo la Roma ha vinto la Conference League. Non c’era più spazio per me».

INFORTUNIO – «Nella sfortuna dell’infortunio sono stato fortunatissimo per le persone che ho avuto vicino. Vari calciatori mi hanno aiutato, De Rossi più di tutti. Vivevamo relativamente vicino a Roma, e da un giorno all’altro mi ha detto che mi avrebbero portato lui e abbiamo fatto così per tre, quattro mesi. La prima volta ho avuto un’ansia terribile, ma lui mette tanta tranquillità. Poi, essendo tifoso, ho chiesto aneddoti. Io guardavo solo la Roma e Mirko Vucinic per era qualcosa di straordinario…da piccolo lo imitavo».