Calciatori italiani all’estero: papera Donnarumma, rosso Balotelli

Erroraccio di Donnarumma, che regala una rete al Marsiglia ma il Psg vince 2-1. Follia SuperMario, espulso e i suoi ne prendono 4

Da Donnarumma a “Paperumma”, sui social non perdonano l’ultimo errore del portiere italiano. L’estremo difensore del Paris Saint Germain, infatti, è il protagonista in negativo nella gara dei parigini contro il Marsiglia: l’ex Milan ha sbagliato completamente la valutazione di un’uscita alta su un cross, regalando di fatto il momentaneo pareggio agli avversari. La squadra di Pochettino, però, è riuscita comunque a vincere per 2-1, con Verratti in campo e sostituito nel finale dopo un’ammonizione. Non solo Donnarumma, anche Balotelli è finito nel mirino della critica tra i calciatori italiani all’estero: SuperMario si è fatto espellere per un brutto fallo durante il primo tempo di Kasimpasa-Adana Demirspor, terminata con una netta sconfitta per 4-0 per la squadra dell’attaccante.

Jorginho in finale

Può sorridere, invece, Jorginho: dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid, il Chelsea volta subito pagina e conquista la finale di Fa Cup superando per 2-0 il Crystal Palace. Titolare e in campo per 77 minuti il regista azzurro, che poi ha lasciato il posto a Kanté per difendere il doppio vantaggio. Goleada per il Lione di Emerson Palmieri, la squadra batte con un netto 6-1 il Bordeaux e prova a rilanciarsi in classifica in questo finale di stagione.

Grifo sogna la Champions

Continua a sognare un posto in Champions League anche Grifo: l’attaccante non va a segno, ma il suo Bochum batte 3-0 il Bochum e resta in piena lotta per il quarto posto in Bundesliga. Grande soddisfazione anche per il Panathinaikos, che con Brignoli in porta batte 1-0 l’Olympiakos nelle fasi finali del campionato greco. Pareggiano tutti, invece, gli altri italiani all’estero: la Stella Rossa di Piccini fa 0-0 contro il Partizan, 1-1 per il Fatih Karagümrük di Viviano, per l’İstanbul Başakşehir di Okaka e per il Kayserispor di Bertolacci. Pasquetta in campo, infine, per Esposito, atteso dalla sfida contro il Sion con il Basilea.