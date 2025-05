Calcio estero, dalla Premier alla Ligue 1: i migliori bomber del 2024-2025 - Calcio News 24

Una manciata di partite per decretare i vincitori. In qualche campionato c’è chi ha vinto con ampio anticipo ma fino all’ultimo sarà grande la suspence nell’attesa di sapere la composizione anche delle coppe europee del prossimo anno, così come chi dovrà abbandonare le massime serie e quali squadre emergeranno dalle categorie inferiori. Ma nel calcio, che resta un gioco di squadra, affascina anche la lotta individuale della classifica marcatori. Idoli per i ragazzi, i migliori bomber dei maggiori campionati europei di calcio hanno lasciato il loro graffio e si apprestano a conquistare il premio per il migliore cannoniere. Andiamo a scoprire, campionato per campionato, chi c’è in testa alle classifiche marcatori.

Serie A

Partiamo con il campionato tricolore. Primo in classifica c’è l’italo argentino dell’Atalanta Mateo Retegui. Nelle 35 gare prese in considerazione Retegui ha segnato 24 gol, conditi anche da 7 assist. Difficile che qualcuno possa insidiarli il titolo di capocannoniere della Serie A. Infatti dietro di lui insegue Moise Kean della Fiorentina con 17 gol e 3 assist e al terzo posto c’è Ademola Lookman, compagno di Retegui nell’Atalanta, che ha segnato 14 reti e offerto 5 assist ai compagni.

LaLiga

In Spagna dopo 34 giornate di campionato la corsa è a due squadre, Barcellona e Real Madrid, per quanto riguarda il titolo nazionale. Ma lo è anche nella classifica marcatori dove Robert Lewandowski, punta di diamante del Barcellona si sfida colpo su colpo, anzi gol su gol, con Kylian Mbappe del Real Madrid. Il primo ha fatto 25 gol e 2 assist, il secondo ne ha 24, con 3 assist. E tutti e due ormai penseranno a far bene solo in campionato. Nessuna delle due big spagnole è infatti riuscita ad andare avanti nella Champions League, ultimi proprio i blaugrana eliminati in semifinale dall’Inter.

Premier League

A meno di clamorosi risultati, vola verso la testa della classifica marcatori Mohamed Salah, l’attaccante egiziano del Liverpool, con 28 gol realizzati in campionato, oltre a 18 assist. Segue dietro di lui Alexander Isak del Newcastle e Erling Haaland del Manchester City, il primo con 23 gol fatti e 6 assist e il secondo che ha all’attivo 21 reti e 3 assist. I numeri esaltano il lavoro di Salah, dopo 35 giornate di campionato, che è stato un grande trascinatore del Liverpool e che per tutta la stagione ha dominato il torneo ed è sempre stato una grande favorito come indicato anche dalle quote live della Premier League. Campione di valore assoluto.

Ligue 1

Il PSG ha vinto il suo ennesimo campionato e la classifica marcatori, prendendo in considerazione 32 giornate di campionato, non poteva non essere guidata proprio da un giocatore del Paris Saint Germain. Si tratta di Ousmane Dembele che ha messo a segno 21 reti, conditi da 6 assist per i compagni. In realtà chi lo insegue non è così distante. Si tratta di Mason Greenwood, in forza al Marsiglia, che ha realizzato 18 reti e 4 assist, mentre alle sue spalle c’è Jonathan David del Lilla, con 16 gol e 5 assist.

Bundesliga

E chiudiamo con il calcio tedesco. Anche in questo caso il titolo nazionale di squadra è stato già assegnato al Bayern di Monaco ma in classifica marcatori qual è la situazione dopo 32 giornate? Naturalmente come ci si può aspettare, in cima alla classifica c’è Harry Kane, punta del Bayern che in campionato ha messo a segno ben 24 gol, con 8 assist. Dietro di lui inseguono, appaiati entrambi a 19 reti ciascuno, Serhou Guirassy del Borussia Dortmund e Patrick Schick del Bayer Leverkusen.