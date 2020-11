Calcio Estero NEWS LIVE: Haaland Golden Boy 2020, Wenger a cuore aperto

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

PSG, Tuchel: «Col Lipsia sarà una finale» – Thomas Tuchel, dopo la sconfitta contro il Monaco, punta tutto sulla Champions e sulla partita di martedì contro il Lipsia. Le parole

Wenger: «Mi rivedo in Klopp» – Lo storico ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: «Io ho sempre avuto bisogno di tempo. Sono stato l’allenatore in carica più a lungo al Monaco. Amo le cose che durano, che crescono dalle radici. Mi rivedo in Klopp, che a Liverpool potrebbe fare un lungo ciclo. Forse non di 22 anni, è troppo anziano. E dovrà trovare da parte del club sostegno e pazienza». Le parole

Golden Boy 2020, Haaland è il miglior Under 21 del mondo – È Erling Haaland il vincitore del Golden Boy 2020, il premio assegnato al miglior Under 21 d’Europa patrocinato da Tuttosport. L’attaccante danese classe 2000, in forza al Borussia Dortmund, ha battuto tra gli altri anche lo juventino Kulusevski. La classifica completa