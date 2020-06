Calcio in chiaro, positivo l’incontro Spadafora-Sky: si va verso il sì

Positivo l’incontro tra il Ministro Spadafora e Sky per le partite in chiaro da trasmettere alla ripartenza: ecco l’idea sul tavolo

Ieri il Ministro Spadafora ha incontrato una delegazione di Sky Italia, con l’amministratore delegato, Maximo Ibarra, e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. Il comunicato ufficiale parla di «clima positivo e massima collaborazione». Insomma, un passo avanti per il calcio in chiaro in tv.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Sky potrebbe trasmettere due-tre partite per le prime due giornate in chiaro su Tv8. C’è anche un’ipotesi diretta gol, ma con il calendario molto spalmato (tre o due orari per sei giorni su sette alla settimana) l’appeal della proposta sarebbe molto limitata a differenza di quanto accaduto in Germania con un calendario più compatto. Sky ha quindi aperto a questo possibilità e anche DAZN sta muovendo i primi passi in questa direzione.

Dall’altra parte Rai e Mediaset sarebbero orientati a non ostacolare la svolta in cambio di una riduzione dell’embargo sui gol, in particolare per le partite delle 17.15 e delle 19.30. Tutto risolto? Non ancora. La Lega di A per ora non è entrata direttamente nelle interlocuzioni. La vicenda è piuttosto delicata anche perché fra i club di A e i broadcaster titolari dei diritti è ancora in corso la battaglia dell’ultima rata, fra ingiunzioni di pagamento e richieste di sconti. Proprio per questo, Spadafora vorrebbe evitare un decreto che possa rappresentare l’«ombrello» normativo per superare i vincoli della legge Melandri sui diritti tv. Si cercherà un percorso alternativo sfruttando lo spirito costruttivo tra le due parti.