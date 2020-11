Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Inter, il Napoli fissa il prezzo per Milik – L’Inter è sempre alla ricerca di un attaccante per gennaio. Milik è sempre un obiettivo caldo, con il Napoli che ha fatto il prezzo. La strategia nerazzurra

Juventus, contro il Cagliari studiando Zappa – Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Cagliari e, come riportato da Tuttosport, Fabio Paratici avrebbe come osservato speciale Gabriele Zappa; giovane terzino destro.

Inter, Eriksen in cambio di un centrocampista difensivo – Come riportato da Tuttosport, l’Inter a gennaio potrebbe decidere di utilizzare Eriksen come pedina di scambio per arrivare al centrocampista difensivo chiesto da Conte I nerazzurri potrebbero proporlo a tre squadre chiedendo una pedina in cambio: all’Arsenal per Xhaka, al PSG per Paredes e al Bayern Monaco per Tolisso.