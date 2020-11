Calciomercato Inter: il Napoli fissa il prezzo per Milik, la strategia dei nerazzurri

Secondo Tuttosport il Napoli avrebbe fissato il prezzo per Arkadiusz Milik: servono 18 milioni per il centravanti polacco

L’Inter ha scelto. Arkadiusz Milik sarà il rinforzo giusto per l’attacco nerazzurro, sempre in difficoltà quando si ferma Lukaku. Il polacco vuole cambiare aria e l’Inter potrebbe venirgli in soccorso. Secondo Tuttosport, però, De Laurentiis non intende concedere ulteriori sconti per il giocatore – in scadenza a giugno – ed è pronto a tenere duro.

L’estate scorsa il Napoli aveva trovato l’intesa con la Roma per una cessione intorno ai 25 milioni totali fra base e bonus: perderlo da svincolato sarebbe una beffa. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, è un osso duro: il fatto che Milik non abbia rinnovato il contratto e abbia flirtato con la Juventus non gli è andato giù e dunque non farà sconti alle pretendenti, prendendosi così il rischio dell’arrivo a fine contratto. Il numero uno azzurro ha fatto comunque il prezzo: per cedere il suo attaccante chiederà qualcosa in meno di 20 milioni, ovvero 18.

Il presidente Zhang per dare il suo ok a un’operazione del genere pretenderà delle cessioni che equilibrino le spese. La soluzione più semplice sarebbe uno scambio diretto col Napoli. Vecino continua a piacere a Gattuso e quindi l’Inter un tentativo lo farà, ma non è così scontato che il Napoli accetti uno scambio alla pari. C’è anche un’altra via, qualora non spuntassero nuove pedine da scambiarsi: Politano. Il Napoli ha preso l’attaccante dall’Inter lo scorso gennaio con la formula del prestito oneroso da 2 milioni per 18 mesi e riscatto obbligatorio fissato a 19 più dei 2 bonus. Il riscatto scatterà a gennaio 2021, quando si aprirà il mercato e la somma che dovrà versare il Napoli all’Inter, corrisponde, di fatto, a quanto De Laurentiis chiede per Milik.