Calcio, verso le finali europee: presentazione e favoriti di Champions, Europa e Conference League - Calcio News 24

Si è ormai alle battute finali delle principali competizioni europee, con Champions League, Europa League e Conference League che si concluderanno tutte in maggio. Se si guardano i nomi delle squadre arrivate fino in fondo alla competizione, si nota un predominio inglese, con ben 3 compagini sulle 6 complessive, a testimonianza di come la Premier League continui ad essere molto rilevante nel panorama internazionale.

Champions League: PSG-Inter il 31 maggio

Il calcio mondiale punta gli occhi su Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio, quando all’Allianz Arena va in scena la finale tra Paris Saint-Germain e Inter, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. In pochi avrebbero pronosticato una finale tra queste due compagini ad inizio stagione. I parigini di Luis Enrique, orfani di Kylian Mbappé, hanno dovuto reinventare il modo di giocare, puntando molto più sul collettivo rispetto che sulle individualità. Una tattica che si è rivelata vincente per i francesi, che hanno vinto la Ligue 1 e sono in corsa per il triplete.

L’Inter invece, fuori dalla Coppa Italia, non può ripetere l’impresa del triplete 2010 ma il pirotecnico 7 a 6 contro il Barcellona nella semifinale rende i nerazzurri una serie pretendente per il titolo, non più una squadra outsider marginale. Javier Zanetti ha spiegato che la finale era un obiettivo del club. A differenza del PSG però, il Biscione può ancora contendere lo scudetto al Napoli e le turnazioni di mister Simone Inzaghi nelle ultime gare della stagione saranno più ragionate e centellinate. Come è noto indicare una formazione largamente favorita per una finale di Champions League non è mai semplice, perché si tratta di incontri davvero aperti ad ogni risultato, considerando l’enorme valore dei calciatori in campo. Tuttavia, per l’appuntamento del 31 maggio secondo i pronostici e le scommesse di oggi sul calcio sono i parigini ad essere avanti. Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé sembrano avere più chance di alzare la coppa rispetto a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e compagni.

Europa League: Tottenham-Manchester United il 21 maggio

È il San Mamés di Bilbao la cornice che ospiterà la finale di Europa League 2024/2025, con un derby tutto inglese: a contendersi il trofeo sono Tottenham e Manchester United. Il calcio d’inizio della sfida è in programma per il 21 maggio 2025, alle ore 21.00. Entrambe sono protagoniste di un’annata da dimenticare in Premier League e sollevare il titolo in palio significherebbe salvare l’intera stagione. La vittoria dell’Europa League, infatti, attribuisce di diritto il pass per giocare alla prossima Champions League, traguardo che sia Spurs che Red Devils non raggiungerebbero passando per il posizionamento in classifica in Inghilterra. Anche per questa ragione è difficile fare pronostici. Analizzando però le due rose sono probabilmente gli uomini di Ruben Amorim ad avere maggiore qualità e potrebbero avere un leggero vantaggio nella partita secca.

Conference League: Real Betis-Chelsea il 28 maggio

Il palcoscenico per la finale della Conference League 2024/2025 è il Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia, con una capienza di circa 45mila spettatori. La gara è in programma per il prossimo 28 maggio 2025, con calcio d’inizio alle ore 21.00. La Fiorentina ha mancato l’occasione di centrare la terza finale consecutiva della competizione e in semifinale è stata superata dal Real Betis, che affronta il Chelsea nell’atto finale del torneo. I Blues, dopo anni di prestazioni altalenanti, sembrano essere tornati su buoni livelli tanto in campionato quanto sul palcoscenico europeo. Confrontando le due rose, sono proprio i londinesi ad essere i favoriti per sollevare il trofeo in palio e anche le statistiche sui precedenti tra le due compagini sembrano confermare questo pronostico (3 vittorie per i Blues, solo una per gli spagnoli).