Calciomercato Lazio, fatta per Przyborek! I biancocelesti adesso monitorano anche quel giocatore! Le ultime

Calciomercato Lazio, Przyborek è fatta: la società segue da vicino un nuovo profilo. Tutti gli aggiornamenti

Adrian Przyborek è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio, secondo quanto trapelato nelle ultime ore. Fabrizio Romano ha confermato l’interesse concreto del club biancoceleste per il talento del Pogon Szczecin, seguito con attenzione dal direttore sportivo Angelo Fabiani.

L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e il noto esperto di mercato ha anche svelato le cifre dell’operazione. La trattativa procede spedita e la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare

«La Lazio ha raggiunto un accordo di massima per l’acquisto di Adrian Przyborek dal Pogon Szczecin. 4,5 milioni di euro di compenso fisso più bonus e una clausola del 20% sulla futura cessione al club polacco, accordo raggiunto con il giocatore. Dettagli finali da definire, poi visite mediche».

UN ALTRO OBIETTIVO DI MERCATO PER I BIANCOCELESTI

Il calciomercato della Lazio guarda con decisione al Sud America. La società biancoceleste, da sempre attenta ai giovani prospetti internazionali, avrebbe infatti individuato un nuovo possibile rinforzo per il centrocampo: Gustavo Puerta, talento colombiano attualmente al Racing Santander.

L’indiscrezione arriva da Gianluigi Longari, che tramite un post sul proprio profilo X ha rivelato come il club di Claudio Lotito abbia già avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione. Un interesse concreto, che conferma la volontà della Lazio di puntare su un profilo giovane ma già molto interessante.

Nonostante i suoi vent’anni, Puerta si sta imponendo come uno dei centrocampisti più promettenti della Segunda División. Classe 2003, moderno, dinamico e dotato di ottima visione di gioco, ha attirato l’attenzione dei biancocelesti, che lo considerano un investimento ideale per dare freschezza e qualità alla mediana. La dirigenza avrebbe già richiesto informazioni dettagliate al Racing Santander, nel tentativo di anticipare la concorrenza.

E la concorrenza non manca. Diversi club della Liga stanno monitorando da vicino la crescita del colombiano e sarebbero pronti a farsi avanti con proposte concrete per trattenerlo in Spagna, offrendogli un immediato salto di categoria.

In questo contesto, la scelta finale del giocatore sarà determinante. Puerta sta valutando con attenzione ogni possibilità, alla ricerca della soluzione più adatta alla propria crescita e alla sua futura “traiettoria professionale”

