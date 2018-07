La finestra di calciomercato estiva è in pieno svolgimento e chiuderà i battenti il 17 agosto. Ecco dove i tifosi potranno seguire le trattative in televisione

Il calciomercato infiamma l’estate dei tifosi che sperano di vedere le proprie squadre mettere a segno il colpo di mercato che possa rinforzare la squadra. Il mercato, difatti, è uno degli argomenti legati al mondo del calcio più seguiti che, però, non resta limitato alle finestre estive e invernali. Durante le sessioni di mercato le notizie sulle possibili trattative aumentano ma sono sempre presenti su tutti gli organi di stampa, maggiormente sui redazioni televisive che hanno addirittura realizzato dei programmi interamente dedicati. Questi ultimi, in onda principalmente durante le finestre di mercato e sulle diverse emittenti che possiedono i canali allnews sportivi, contengono al loro interno, interviste, indiscrezioni ed esclusive sulle trattative tra i vari club.Tali programmi consentono, dunque, agli appassionati di rimanere costantemente aggiornati sul mercato. Anche per questa sessione estiva, più corta rispetto a quelle precedenti, le quattro emittenti televisive italiane Sky Sport, Mediaset, Sportitalia e Rai hanno messo in campo la propria squadra di giornalisti e opinionisti per seguire il mercato. Questa la programmazione dedicata al calciomercato estivo delle tre emittenti.

Calciomercato su Sky

Su Sky è tornato dal 4 giugno “Calciomercato – L’originale”, programma condotto da Alessandro Bonan con la partecipazione dei giornalisti Gianluca Di Marzio e Valerio Spinella alias “Fayna”. La trasmissione, disponibile anche in streaming con l’App SkyGo, è in onda sino al 21 luglio e poi dal 13 al 17 agosto alle 23 su Sky Sport uno ed è preceduta dalle 22:45 da “Anteprima Calciomercato”.

Calciomercato su Mediaset

Per quanto riguarda Mediaset gli appassionati possono seguire le trattative su Tgcom24 (canale 51) e Sportmediaset con “Speciale Calciomercato” in onda tutti i giorni dalle 21:30 alle 22:30. Il programma, iniziato con la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus con ospiti in studio Giorgia Rossi e Sandro Sabatini, terminerà il 17 agosto, giorno in cui il calciomercato chiuderà i battenti.

Calciomercato su Sportitalia

Sportitalia è l’emittente con la più ricca programmazione dedicata al calciomercato. Sul canale, difatti, ci sono ben tre programmi dedicati al mercato: “Aspettando Calciomercato” in onda dalle 10 alle 10:30 e dalle 21 alle 23; nella fascia pomeridiana i tifosi possono invece seguire “Calciomercato Live” in onda dalle 17 alle 19; conclude il ricco palinsesto “Sportitalia Mercato”, condotto da Michele Criscitiello con Alfredo Pedullà dalle 7 alle 8:10, dalle 11:30 alle 12:30, dalle 23 a 00:10 ed infine dall’1:00 alle 2:00. I programmi in onda dal 28 maggio, visibili anche in streaming, termineranno anch’essi il 18 agosto.

Calciomercato su Rai

La Rai non ha dedicato un vero e proprio programma al calciomercato e le notizie relative alle trattative delle società calcistiche vengono date ai telespettatori all’interno de “La Domenica Sportiva estate”, edizione estiva della storica trasmissione in onda dal 27 maggio alle 23 su Rai 2. Il programma è disponibile anche in streaming sul sito Rai ed è condotto in alternanza da Simona Rolandi e Edi Dembinski e l’ultima puntata sarà trasmessa il 12 agosto.