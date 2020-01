Calciomercato Atalanta, Bellanova in arrivo: le cifre dell’affare

Altro rinforzo per l’Atalanta nella finestra di calciomercato invernale: pronto al rientro in Italia Raoul Bellanova

Raoul Bellanova è vicinissimo al trasferimento all’Atalanta. Il terzino del 2000 di proprietà del Bordeaux e cresciuto nelle giovanili del Milan sta per tornare in Italia per vestire la maglia della Dea.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, che svela anche le cifre dell’accordo coi francesi. C’è l’intesa per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 4,5/5 milioni di euro. Il giocatore è atteso a Bergamo nel weekend per le visite mediche di rito.