Calciomercato Atalanta, tre centrocampisti nel mirino del club nerazzurro. La mediana del futuro parlerà francese?

Un futuro tutto francese per il centrocampo dell’Atalanta? Forse sì. Il club nerazzurro – come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport – ha messo gli occhi su tre talenti della Ligue 1, campionato francese.

Gli orobici proveranno a muoversi per Fofana, Sangaré e Sissoko, calciatori che militano in Francia. Tre profili differenti, ma che potrebbero far comodo a Gian Piero Gasperini. A centrocampo, infatti, la coperta nerazzurra è abbastanza corta.