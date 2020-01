Calciomercato Atletico Madrid: Simeone glissa su Cavani e parla del Leonesa – VIDEO

Diego Simeone non vuole sentir parlare di calciomercato e di Cavani: il Cholo è concentrato sul match della Copa del Rey

Vigilia di Copa del Rey per l’Atletico Madrid che domani affronterà il Leonesa. In conferenza stampa Diego Simeone ha parlato del prossimo match dei Colchoneros, schivando a modo suo le domande su Cavani.

«L’unica cosa che mi interessa è la Copa del Rey e fare una bella partita domani. Viviamo quotidianamente per i risultati della squadra. Sui calciatori che non sono con noi non ho un parere».