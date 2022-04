Spunta il nuovo nome per l’attacco del Barcellona: Lukaku è il piano C dei blaugrana, visti i no di Haaland e Lewandowski

Il Barcellona ha in mente una nuova pista per l’attacco. Dopo la pista difficile per arrivare ad Haaland e le incertezze sul futuro di Lewandowski, ecco spuntare il piano C.

Romelu Lukaku, secondo Marca, è l’obiettivo dei blaugrana che potrebbero prelevarlo dal Chelsea in estate.