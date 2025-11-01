Calciomercato Barcellona, Vlahovic rimane l'obiettivo numero uno dei blaugrana. La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Barcellona: Vlahovic nel mirino per la sostituzione di Lewandowski

Il Calciomercato Barcellona si prepara ad affrontare un’importante rivoluzione in attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei principali obiettivi per il futuro della squadra catalana è Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. In vista della scadenza del contratto di Robert Lewandowski, fissata per il prossimo 30 giugno, il club blaugrana ha iniziato a guardarsi intorno per trovare il sostituto ideale per il centravanti polacco, che a breve compirà 38 anni.

Al momento, il rinnovo del contratto di Lewandowski non sembra essere all’orizzonte, con le trattative ferme e le possibilità di un addio a parametro zero che aumentano settimana dopo settimana. Questo scenario ha spinto la dirigenza del Barcellona a esplorare il mercato alla ricerca di un nuovo bomber di classe. In questa ricerca, uno dei nomi che figura nella short list dei possibili acquisti c’è proprio Dusan Vlahovic. Il serbo, che è in scadenza di contratto con la Juventus nel 2026, potrebbe essere uno dei protagonisti principali del mercato in estate, a soli 26 anni, senza alcuna clausola che ne vincoli la permanenza a Torino.

Oltre al Barcellona, anche il Bayern Monaco si è fatto avanti per Vlahovic. Il club tedesco sta cercando un vice per Harry Kane, che dovrebbe rimanere ancora a lungo al Bayern con il rinnovo del suo contratto, ma la presenza di Vlahovic come alternativa è particolarmente interessante. Tuttavia, l’idea di trasferirsi al Bayern non entusiasma troppo il centravanti serbo, che potrebbe trovare maggiore spazio al Barcellona, soprattutto in caso di partenza di Lewandowski.

Per quanto riguarda il futuro di Vlahovic, la Juventus sembra ormai destinata a separarsi dal proprio attaccante al termine della stagione. Nonostante le voci che parlano di un possibile addio già a gennaio, la partenza di Vlahovic è ormai considerata certa per giugno. La sua permanenza a Torino appare complicata, visto che le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme da diversi mesi. Nel summit di ottobre 2024, l’agente di Vlahovic, Darko Ristic, ha già comunicato alla dirigenza bianconera che non c’è intenzione di prolungare il contratto, spianando la strada a un trasferimento all’estero. Oltre a Barcellona e Bayern Monaco, anche alcuni club italiani, come le milanesi, sembrano essere interessati a Vlahovic, ma al momento la pista più calda sembra portare a una nuova avventura fuori dall’Italia.

Con l’arrivo di giugno e la scadenza del contratto di Lewandowski, il Calciomercato Barcellona si concentrerà su un attaccante di qualità, con Vlahovic che potrebbe rappresentare l’investimento perfetto per il futuro della squadra di Xavi.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A