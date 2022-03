Calciomercato, possibile scambio tra Barcellona e Wolverhampton: Riqui Puig per Adama Traoré

Possibile scambio tra Barcellona e Wolverhampton con protagonisti Adama Traoré e Riqui Puig

Il Wolverhampton ha messo nel mirino Riqui Puig, trequartista classe ’99 del Barcellona. Il centrocampista blaugrana non sta trovando molto spazio e vorrebbe cambiare aria.

Secondo quanto riportato da Sport infatti, in estate il ragazzo potrebbe partire per la Premier League in ottica Wolverhampton. In questo modo il Barcellona ammortizzerebbe i costi del riscatto di Adama Traoré.