Calciomercato Bologna, Calabresi ritorna in rossoblu

Attraverso il proprio profilo Twitter l’Amiens ha comunicato di non voler riscattare Arturo Calabresi dopo una sola stagione

Il difensore dell’Amiens, Arturo Calabresi, tornerà a vestire la maglia del Bologna dopo la sua esperienza nella squadra francese per una sola stagione.

Come comunicato dallo stesso club, la società francese ha deciso di non usufruire l’opzione per il diritto di riscatto del difensore rossoblu. Per Arturo Calabresi si conclude così l’esperienza con l’Amiens con ben 25 presenze disputate e un solo gol.