Calciomercato Bologna, Castro (per il momento) resta. Pilastro della squadra rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Castro resta, niente Al Hilal. Il club punta sulla sua esplosione

Nel pieno delle voci di calciomercato, il Bologna ha dovuto gestire nelle ultime ore un’indiscrezione proveniente dall’Argentina che ha fatto rapidamente il giro del web: l’interessamento concreto dell’Al Hilal per Santiago Castro. Il club saudita, tra i più attivi nel mercato internazionale, avrebbe avviato contatti iniziali con l’entourage del giocatore, lasciando intendere la possibilità di formulare un’offerta anche al club emiliano.

Tuttavia, a fare chiarezza ci ha pensato il quotidiano Il Resto del Carlino, che ha ridimensionato la portata della trattativa. Secondo il giornale, Castro non sarebbe convinto della destinazione araba, preferendo restare in Europa per continuare il suo percorso di crescita. Dal centro tecnico di Casteldebole, inoltre, arriva una smentita decisa: nessuna offerta ufficiale è stata recapitata al Bologna, né ci sono state trattative formali.

Nel contesto del calciomercato Bologna, la posizione del club appare chiara: Castro non è in vendita, soprattutto a mercato chiuso. La dirigenza rossoblù, che in estate ha resistito anche a proposte per Lucumí, non intende privarsi di uno dei giovani più promettenti della rosa. Santiago Castro è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico, e l’intenzione del club è quella di valorizzarlo ulteriormente durante questa stagione.

Il giocatore, dal canto suo, è completamente concentrato sulla sua avventura a Bologna. Ha bisogno di una stagione di alto livello per entrare stabilmente nel giro della nazionale argentina e coltivare il sogno Mondiale. In questo contesto, trasferirsi in un campionato meno competitivo come quello saudita rappresenterebbe un passo indietro nella sua carriera.

Il calciomercato Bologna, dunque, non si chiude con cessioni inattese, ma con la conferma di un talento su cui si punta forte. Santiago Castro rimane al centro del progetto di Thiago Motta e il club rossoblù ha tutta l’intenzione di metterlo nelle condizioni ideali per esplodere definitivamente in Serie A.

Nessuna distrazione, nessun ripensamento: Castro ha scelto Bologna, e il calciomercato Bologna si rafforza anche così – trattenendo chi può davvero fare la differenza.