Calciomercato Bologna: un club di Serie A mette gli occhi su Cambiaghi! Protagonista di un grande avvio, le ultimissime

Calciomercato Bologna: il Como mette gli occhi su Cambiaghi. Protagonista di un grande avvio di stagione, il giocatore è nel mirino di Fabregas

Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno del Bologna, è finito nel mirino della dirigenza del Como secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio. Il talentuoso classe 2000, protagonista di un ottimo avvio di stagione con i rossoblù, ha evidentemente impressionato gli osservatori del club lariano durante la sfida vinta dal Bologna per 1-0 lo scorso 30 agosto al Dall’Ara.

Dopo un lungo periodo di riabilitazione a seguito di un infortunio al crociato, Cambiaghi sta finalmente trovando quel riscatto tanto atteso. Le sue qualità di giocatore moderno, la sua capacità di inserirsi negli schemi di Vincenzo Italiano e di incidere sulla manovra offensiva, lo hanno reso uno degli elementi più interessanti in questo inizio di campionato.



L’idea del Como sarebbe quella di puntare su Cambiaghi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con un tecnico come Cesc Fabregas, noto per la sua abilità nel valorizzare i giocatori offensivi, l’ex Atalanta e Pordenone (tra le tante maglie vestite in carriera) potrebbe trovare l’ambiente ideale per sbocciare definitivamente, diventando un punto di riferimento in una squadra che, pur ricca di talenti stranieri, potrebbe beneficiare del suo innesto.



In questo inizio di stagione, Cambiaghi ha raccolto un gol (un gran destro siglato nell’ultima gara, a sbloccare il risultato con il Pisa) e due assist in sei partite di Serie A (ad Orsolini nella stessa gara e a Castro in precedenza in Bologna-Genoa). Ha dimostrato una condizione eccellente e una ritrovata fiducia. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate neanche al CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, che ha scelto di puntare su di lui in vista delle prossime sfide contro Estonia e Israele. Un ulteriore segnale della crescita e dell’importanza che Cambiaghi sta acquisendo nel panorama calcistico italiano, rendendolo un obiettivo sempre più appetibile sul mercato.