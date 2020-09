Calciomercato Bologna, in arrivo Hickey dagli Hearts

Calciomercato Bologna: il club rossoblù è vicino a chiudere la trattativa per Aaron Hickey

Colpo di mercato in arrivo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù sarebbe vicino a chiudere la trattativa con gli Hearts per il terzino Aaron Hickey.

E oggi potrebbe essere la giornata decisiva per mettere nero su bianco l’affare. Lo scozzese classe 2002 si è messo in mostra nel corso dell’ultima Scottish Premier League e, nel corso della seconda metà di agosto, aveva anche fatto visita alla città e al centro sportivo del Bologna.