Calciomercato Bologna, Lucumì resterà anche a gennaio? La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Lucumí resta il pilastro della difesa rossoblù. La situazione attuale

Tra le tante operazioni in entrata e in uscita che hanno animato il calciomercato Bologna, una delle scelte più importanti è stata quella di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano, nonostante le sirene provenienti dalla Premier League, ha deciso di restare in Emilia, respingendo le offerte last minute per continuare il suo percorso in maglia rossoblù. Una decisione che ha sorpreso molti, ma che ha rafforzato ulteriormente il legame tra il giocatore e l’ambiente del Dall’Ara.

Arrivato nel 2022, Lucumí è diventato presto un leader difensivo, soprattutto dopo l’addio di Beukema. Le sue oltre 100 presenze con il Bologna testimoniano l’affidabilità e la crescita continua di un giocatore ormai centrale nel progetto di Vincenzo Italiano. L’allenatore lo ha gestito con attenzione nelle ultime settimane, concedendogli minuti sia contro l’Inter che contro il Genoa, in vista del grande appuntamento europeo contro l’Aston Villa al Villa Park.

Proprio l’impegno internazionale è una delle sfide più importanti della stagione rossoblù, e per affrontarla servono certezze: Lucumí rappresenta una di queste. Il difensore è chiamato a guidare una retroguardia giovane ma ambiziosa, cercando una rivincita sportiva contro la squadra che, un anno fa, eliminò il Bologna con un secco 2-0. In quella partita fu un altro colombiano, Jhon Duran, a spegnere i sogni emiliani. Questa volta, però, Duran sarà assente e Lucumí vuole scrivere una nuova pagina europea.

Il futuro del colombiano resta comunque sotto osservazione. Se da un lato la sua permanenza è stata una conferma importante per il calciomercato Bologna, dall’altro si parla già di un possibile rinnovo contrattuale e della volontà del club di blindarlo. Con il Mondiale alle porte e le prestazioni in campo europeo, il suo nome potrebbe tornare a circolare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, Lucumí resta concentrato solo sul campo. La sua solidità difensiva, unita al carisma e all’esperienza internazionale, lo rendono un punto fermo per l’obiettivo Champions. E per il calciomercato Bologna, trattenere un leader come lui equivale quasi a un grande acquisto.