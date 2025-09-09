Calciomercato Bologna, Lucumì ancora nel mirino di una big inglese. Intanto i rossoblu pensano a questa cosa - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Lucumí resta, ora il rinnovo è la priorità. La situazione attuale

Il Calciomercato Bologna si è chiuso senza colpi di scena dell’ultimo minuto per quanto riguarda Jhon Lucumí, che è rimasto in rossoblù nonostante il forte pressing del Sunderland. Il difensore colombiano ha risposto nel miglior modo possibile: grande prestazione contro il Como in campionato e qualificazione al Mondiale con la sua Nazionale, i Cafeteros.

Archiviata la lunga telenovela di mercato, il Bologna guarda ora avanti e si concentra sul futuro del suo centrale difensivo. Dopo la sosta, infatti, il club felsineo intende avviare i colloqui per il rinnovo del contratto con Lucumí, attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo è blindarlo almeno fino al 2029, rafforzando così un reparto difensivo che si sta dimostrando sempre più solido e competitivo.

Dall’Inghilterra continuano comunque a filtrare voci di un possibile nuovo assalto del Sunderland nel mercato di gennaio. Gli inglesi non sembrano aver abbandonato del tutto l’idea di portare Lucumí oltremanica, ma il Bologna, forte della scelta fatta negli ultimi giorni di agosto, ha ora tempo e margine per cautelarsi.

Il Calciomercato del Bologna ha dimostrato una linea chiara: trattenere i giocatori chiave, anche davanti a offerte importanti. Nel caso di Lucumí, si parla di una proposta da 28 milioni rifiutata a poche ore dalla chiusura del mercato. Una cifra importante, che però non ha fatto cambiare idea al responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, deciso a non smantellare la difesa nel finale della sessione.

Proprio per evitare un futuro scenario in cui Lucumí possa partire a prezzo ribassato nel 2026, il club punta a rinnovare il contratto con adeguamento salariale. L’offerta prevista si aggirerebbe attorno agli 1,7 milioni più bonus, per un totale vicino ai 2 milioni: il tetto massimo degli stipendi in casa rossoblù.

Si tratta di una proposta importante, coerente con la strategia economica della società. Ora la palla passa all’entourage del giocatore, che dovrà valutare se accettare la proposta o attendere ulteriori sviluppi, magari già a gennaio.

In ogni caso, il nome di Lucumí resta centrale nel Calciomercato Bologna, non più come possibile partente, ma come punto fermo da cui ripartire.