Calciomercato Bologna, muro alla Juve per Arnautovic

Calciomercato Bologna, i rossoblu respingono le offerte della Juve per Arnautovic. Il centravanti però potrebbe convincersi diversamente

Resiste la candidatura di Marko Arnautovic per rinforzare l’attacco della Juventus della stagione 2022/23. Il Bologna, sottolinea Tuttosport, non ha intenzione di privarsi del proprio bomber principe che, però, dal canto suo sarebbe meno propenso a respingere la corte bianconera.

Il 33enne sa bene che questa potrebbe essere l’ultima occasione per firmare per un top club e ha la certezza di non volersi far scappare questo treno