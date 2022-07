Bologna, Fenucci trattiene Arnautovic: «Futuro? Mi sono stancato di dire che è incedibile»

L’amministratore delegato del Bologna Fenucci fa muro alla cessione di Marko Arnautovic: le sue dichiarazioni

Fenucci, ad del Bologna, in una conferenza da Pinzolo ha parlato del futuro di Arnautovi. Le dichiarazioni riportate da Tuttobolognaweb.it

LE PAROLE – «Mi sono ormai stancato di dire che è incedibile. Marko è un leader, è il primo a salutare i nuovi arrivati, è qui in ritiro felice e scherza con tutti. E’ un fatto che non sussiste e puntiamo su di lui per la crescita del Bologna. Le voci? Non so perché escano, a volte si parla di interessamenti ed è possibile che qualcuno abbia pensato a lui».