Calciomercato Bologna, Nicolussi Caviglia obiettivo numero uno per il centrocampo. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, Nicolussi Caviglia fortemente nel mirino della squadra rossoblu. Le novitò

Il Calciomercato Bologna continua a prendere forma, e tra le operazioni in corso spunta un nome interessante per il centrocampo: Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000, attualmente al Venezia, è finito nel mirino della dirigenza rossoblù, che lo considera una possibile pedina importante nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Dopo una buona stagione in Serie B, il futuro del giovane valdostano sembra essere destinato al ritorno in Serie A, e il Bologna è tra i club più interessati a garantirsi le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato da Tuttobolognaweb, il direttore sportivo Giovanni Sartori e lo stesso mister Italiano avrebbero individuato in Nicolussi Caviglia un profilo ideale per rinforzare la mediana felsinea. La sua duttilità, la capacità di adattarsi a più ruoli e l’intelligenza tattica ne fanno un centrocampista perfetto per il gioco propositivo che l’allenatore ex Fiorentina intende applicare anche a Bologna. Il Calciomercato Bologna, dunque, potrebbe presto entrare nel vivo anche per quanto riguarda gli innesti in mezzo al campo.

Il giovane centrocampista ha maturato esperienze significative: cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha esordito con i bianconeri in Serie A prima di approdare in prestito in diverse squadre, tra cui il Venezia. Proprio in laguna ha trovato continuità e spazio, dimostrando di avere qualità fisiche e mentali per giocare ad alti livelli. Il Calciomercato Bologna potrebbe ora offrirgli una nuova opportunità per imporsi stabilmente nella massima serie.

Tuttavia, prima di affondare il colpo, il Bologna dovrà risolvere la questione legata a Nikola Moro, centrocampista in uscita e vicino all’AEK Atene. Solo dopo la sua cessione si potrà accelerare per Nicolussi Caviglia. Va inoltre considerato che la Juventus, pur avendolo ceduto al Venezia, detiene ancora una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, dettaglio che potrebbe incidere sull’aspetto economico dell’operazione.

In sintesi, il Calciomercato Bologna guarda con attenzione al profilo di Nicolussi Caviglia per completare un centrocampo che possa essere competitivo sia in Italia che in Europa. Se l’affare andasse in porto, l’ex bianconero rappresenterebbe una risorsa preziosa per le rotazioni di Italiano, pronto a valorizzarlo nel suo sistema di gioco dinamico e moderno.