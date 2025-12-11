Calciomercato Bologna, strategia abbastanza chiare per aumentare il livello della squadra. La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Bologna, le strategie per rinforzare la rosa a gennaio. La situazione attuale

Il recente pareggio del Bologna contro la Lazio ha lasciato un velo di rammarico nell’ambiente rossoblù, soprattutto perché la squadra di Vincenzo Italiano aveva dato l’impressione di poter ottenere qualcosa in più. Nonostante ciò, il bilancio di questa prima parte di stagione resta senza dubbio positivo: i felsinei occupano un sorprendente quinto posto in classifica, davanti a club del calibro di Juventus e Atalanta. Un risultato che alimenta entusiasmo e fiducia, ma che allo stesso tempo richiede ulteriori investimenti per mantenere competitivo il gruppo sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Proprio in quest’ottica si inseriscono le strategie del Calciomercato Bologna, con la dirigenza pronta a intervenire nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra Natale e Capodanno è previsto un vertice operativo che coinvolgerà Sartori, Di Vaio e Fenucci. L’obiettivo del summit sarà definire con precisione le mosse della società in vista della finestra invernale e valutare le priorità richieste da Vincenzo Italiano.

Il tecnico rossoblù ha espresso chiaramente la necessità di inserire un nuovo difensore centrale mancino, un profilo che possa ampliare le rotazioni e garantire affidabilità in un reparto che sta dando buone risposte ma che necessita di alternative solide. I nomi sul tavolo, nel contesto del Calciomercato Bologna, sono tre e rappresentano piste già considerate durante la scorsa estate: Otavio Ataide da Silva, 23enne del Paris FC; Axel Disasi, 27enne in forza al Chelsea; e Fedde Leysen, giovane classe 2003 dell’Union SG. Tuttavia, sia il club francese che quello inglese avrebbero manifestato la volontà di trattenere i rispettivi giocatori, rendendo eventuali trattative particolarmente complesse.

Per questo motivo la società rossoblù mantiene aperte anche piste italiane. Il primo nome valutato è quello di Kempf, attualmente al Como, difensore esperto e già abituato a un certo livello di competitività. L’alternativa più giovane porta invece a Gabriele Guarino, classe 2004 dell’Empoli, profilo interessante per prospettiva e caratteristiche tecniche.

Il Calciomercato Bologna si annuncia dunque molto attivo: la società vuole consolidare i progressi ottenuti finora e garantire a Italiano gli strumenti necessari per continuare a sognare in grande.

